Ponzano di Fermo, ecco le deleghe: "Ora subito al lavoro per l’estate"

Con l’insediamento del nuovo Consiglio comunale, è iniziato il mandato dell’Amministrazione di Ponzano di Fermo, guidata dal sindaco Diego Mandolesi. "Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto in campagna elettorale mostrandoci fiducia" ha dichiarato. Dopo aver espletato le operazioni di elegibilità, e il giuramento, il neo sindaco Diego Mandolesi che ha tenuto per sè lavori pubblici e urbanistica, ha annunciato gli incarichi e le deleghe. A vestire i panni di vice sindaco sarà Ezio Iacopini con: bilancio, ambiente e patrimonio. Come assessore Eleonora Perticarini con: associazioni, commercio, eventi e cultura. Anche i consiglieri hanno ricevuto incarichi specifici: Donatella Alessandroni con: manutenzione verde pubblico; Divis Benfaremo: rapporti socio-sanitari; Francesca Malaspina: commercio; Renato Monaldi: manutenzioni, Protezione civile e lavori pubblici; Oberta Pizioli: istruzione; Andrea Poletti: viabilità, dipendenti esterni; Lara Tomassetti: sociale; Andrea Tortoni capogruppo: turismo, sport, rapporti con gli enti. "Tanti i lavori da ultimare, i progetti da realizzare e le idee da sviluppare – conclude – partendo dalla realizzazione del palazzetto di Capparuccia. Nel frattempo alle porte della stagione estiva siamo concentrati sugli eventi nel nostro territorio che da quest’anno ha avuto un crescente numero di eventi oltre ai tradizionali".

Alessio Carassai