Ponzano di Fermo Infiltrazioni, ancora scuole chiuse

Infiltrazioni alla scuola materna di Ponzano di Fermo, l’amministrazione predispone la chiusura fino a domani in attesa dei sopralluoghi tecnici. I comuni dell’entroterra Fermano stanno ancora facendo i conti con i danni provocati dalle piogge incessanti dei giorni scorsi, oltre alla rete viaria sembra che ci siano anche altre situazioni che stanno emergendo in queste ore. "Stiamo verificando la situazione nel territorio – spiega Diego Mandolesi, vice sindaco di Ponzano di Fermo – come in tanti comuni della zona, abbiamo dovuto chiudere alcuni ponti sul torrente Ete Vivo, strade in cui sono avvenute frane che hanno chiuso parzialmente o totalmente la viabilità, A questi si è aggiunta nella ultime ore anche la scuola materna in via Genova di Capparuccia (frazione di Ponzano). Le piogge incessanti dei giorni scorsi hanno allagato alcuni locali e abbiamo riscontrato diverse infiltrazioni. Per questo motivo abbiamo predisposto la chiusura della materna fino a lunedì (domani; ndr) in attesa di un sopralluogo dei tecnici per capire se ci sono anche danni strutturali e decidere il da farsi ma sembra probabile che sarà necessario intervenire".