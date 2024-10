Porsche meeting con 116 equipaggi

Si è conclusa nel migliore modo, anche oltre le aspettative la passerella della 19esima edizione del Porsche meeting 2024 di Porto San Giorgio . Presenti oltre 116 equipaggi provenienti da varie regioni d’Italia nonostante le condizioni meteo che fortunatamente sono cambiate in meglio nelle prime ore della mattinata cosi da mostrare le auto alla cittadinanza bellissimi esemplari in esposizione con modelli costruiti dagli anni 50 ad oggi, Star della manifestazione la mitica 356 del 1954, rossa che ha partecipato negli anni 70 anche alla famosa mille miglia. Folla delle grandi occasioni ha ammirato questa bellissima esposizione. Intorno alle 11 i saluti delle autorità Presenti l’assessore Regionale Marco Marinangeli, il sindaco Valerio Vesprini gli assessori Alessandra Petracci e Giampiero Marcattili. Il passaggio della banda cittadina al centro del viale ha arricchito la manifestazione. Splendido sole presso la spiaggia dove dal Cozzaro Nero i piloti e altri partecipanti hanno degustato un aperitivo a base di cozze e prosecco. Ottima la disponibilità di Basilio Ciaffardoni sempre presente i per dare lustro al territorio. Alle piane di Moresco, il lunch a base di prodotti della terra fermana ha ristorato con successo presso il locale Laghi Santarelli tutta la comitiva".