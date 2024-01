Porta a porta ed eco isole. Le novità sulla differenziata

Il Comune guarda verso il potenziamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, e a partire da lunedì ha attivato il nuovo piano realizzato su un progetto che prevede sia la raccolta del ‘porta a porta’ che la realizzazione dell’isola ecologica. In vista della scadenza dell’appalto in corso di esecuzione, infatti, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Meri Marziali ha voluto aggiornare l’attuale modello di raccolta dei rifiuti urbani per migliorarne la qualità ed incrementarne il livello di raccolta differenziata. Questo lo scopo per cui è stato approvato il nuovo progetto comprensivo anche della realizzazione dell’isola ecologica, prevista per incontrare le esigenze dei cittadini permettendo loro di conferire con comodità e in orari prestabiliti sulla base delle diverse categorie di rifiuti. Con il cambiamento del sistema di raccolta, è cambiata anche la ditta appaltatrice del servizio. Attraverso specifico bando (gestito per conto del Comune dalla stazione unica appaltante di Fermo) è stato infatti individuato il nuovo gestore dell’appalto nella ditta Ecoinnova srl di Porto Sant’Elpidio, subentrata alla ditta uscente So.Eeco srl di Montegranaro. Il Comune informa inoltre che il geologo Otera Vincenzo, è stato nominato direttore dell’esecuzione del contratto del nuovo appalto ed avrà il compito (per conto del Comune stesso) di controllare il corretto svolgimento del nuovo servizio rifiuti. L’Amministrazione comunale coglie anche l’occasione per ringraziare gli utenti Tari per la collaborazione fin qui fornita, tesa al raggiungimento di un alto livello di raccolta differenziata pari al 76,80% nell’anno 2022, ed auspica che, tale percentuale con il nuovo appalto, possa essere ulteriormente migliorata, grazie alla collaborazione della comunità nell’intento comune di impegnarsi nella pratica del nuovo sistema di conferimento. Sul sito internet del Comune è stato pubblicato l’eco calendario provvisorio per i primi sei mesi dell’anno 2024, indicante i giorni di ritiro delle varie tipologie di rifiuti attraverso il servizio ‘porta a porta’. L’eco calendario in copia cartacea può anche essere ritirato al piano terra del Palazzo comunale. I cittadini, per le varie necessità correlate al servizio, potranno contattare la ditta Eco Innova srl attraverso il numero verde 800 983 733 e tramite email differenziata@ecoinnovasrl.it. Inoltre, eventuali informazioni inerenti la raccolta rifiuti, potranno essere reperite su ecoinnovasrl.it) e nel sito del Comune.

Paola Pieragostini