"Porta smurata e spacciano a casa nostra"

Pare che non ci sia soluzione per gli appartamenti occupati a Lido Tre Archi, torna a far sentire la sua voce una donna che qualche mese aveva lamentato ingenti danni nella casa della madre, sfitta da tempo e occupata tutte le notti da sconosciuti e malintenzionati. D’inverno mettono anche le bombole del gas per scaldarsi, d’estate entrano ed escono a piacimento, i proprietari spendono soldi per rimettere a posto le cose che poi vengono di nuovo rovinate: "Hanno smurato più volte la porta blindata, hanno portato via dei mobili e si organizzano tranquillamente lo spaccio all’interno di casa nostra. Quando vado, accompagnata dai muratori per cercare di sistemare qualcosa, trovo sempre peggio. Ho chiesto aiuto alle forze dell’ordine, ho chiesto al Comune e l’unica cosa che mi è arrivata è una ordinanza firmata dal sindaco che mi impone di rimettere la porta blindata, che già c’è, e di mettere in sicurezza le finestre con sbarre o altro. Ora, io capisco che la situazione è di difficile soluzione ma non può essere che siamo sempre noi a pagare. Peraltro io posso anche chiudere ma il portone del condominio è sempre spalancato e finisce che me la buttano giù a mazzate la porta. Chiediamo telecamere, controlli e soprattutto che la legge valga per tutti, che non si possano occupare le case gli altri, che è violazione di domicilio, furto perché portano via le mie cose e spaccio perché lì agiscono indisturbati. Io non so più cosa fare, affittare non conviene perché poi non ti pagano e non riesci a mandar via gli inquilini e finisce peggio, se decidi di chiudere ti entrano da tutte le parti, che deve fare una persona per stare serena con le sue proprietà private?".