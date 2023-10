"Portati avanti tanti progetti per il territorio"

C’era anche il direttore dell’Agenzia regionale per il turismo e l’internazionalizzazione, Marco Bruschini, al convegno Futuro turismo organizzato dal comune di Fermo, al centro delle polemiche di questi giorni per l’annuncio di una compagnia aerea che cancellerà tre destinazioni da Ancona, sottolineando che la scelta è dovuta alla inadempienza di Atim. Bruschini spiega che sono stati portati avanti tanti progetti, con oltre 160 delibere utili a fare promozione, passando per le fiere internazionali del turismo, per il recupero di fondi europei, per il finanziamento a eventi sportivi, turistici, a 38 progetti con 49 comuni per animazione del territorio, su quasi 2 milioni di euro: "Atim non deve e non può finanziare voli, può porre le migliori condizioni affinché le compagnie aeree portate dall’aeroporto possano decidere insieme di fare un percorso di promozione e valorizzazione che favorisca nuove destinazioni e nuovi voli. Se aver rispettato la normativa e non aver sperperato i soldi è una colpa, allora sono colpevole".