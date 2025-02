"Portiamo al Micam 93 aziende marchigiane"

Tutto pronto per il Micam: 93 aziende marchigiane alla conquista dei buyer. Confindustria Fermo, dalla provincia che la fa da padrona con 53 imprenditori del calzaturiero, scalda i motori in vista dell’edizione 2025 della fiera del settore in scena dal 23 al 25 febbraio a Milano. "Siamo pronti con le nostre collezioni, frutto di un lungo e intenso lavoro che non rinunciamo mai a fare, anche se ancora non è stata risolta la questione del credito d’imposta legato all’innovazione, che per un calzaturiero è proprio il suo campionario", afferma Valentino Fenni, presidente della sezione calzature di Confindustria Fermo (foto).