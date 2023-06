"Porticciolo turistico all’ex Serafini"

È iniziato con gli ambulanti e gli hobbisti, il tour di consultazioni del sindaco Massimiliano Ciarpella e della sua giunta che, ieri hanno incontrato i balneari, oggi incontreranno gli operatori dell’accoglienza, e a seguire commercianti, associazioni, quartieri. "Sono incontri che rientrano nell’ottica di collaborazione e di ascolto che abbiamo sempre predicato in campagna elettorale", commenta Ciarpella al termine dell’incontro con i concessionari di spiaggia. Nella sala Gigli c’è stata una bella partecipazione di balneari che hanno ascoltato le parole del sindaco e, quando la parola è passata a loro, hanno avanzato richieste e proposte, alcune decisamente ambiziose altre più fattibili, e segnalato diverse problematiche, contando di trovare ascolto nella nuova amministrazione. Le proposte hanno riguardato la possibilità di offrire servizi aggiuntivi ai bagnanti e, in questo ambito, Ciarpella ha riproposto l’idea (già lanciata in campagna elettorale) di un porticciolo d’attracco turistico nell’area dell’ex Serafini che potrebbe essere finanziabile tramite la Svem (Sviluppo Europa Marche), braccio operativo della Regione.

Da parte di balneari e ristoratori, ferma restando una contrarietà non a priori per eventi sportivi che si svolgono sul lungomare, è stata chiesta una maggiore concertazione laddove si renda necessaria la modifica temporanea della viabilità, cercando di ridurre al massimo il disagio a chalet e ristoranti del lungomare e alla loro clientela o quantomeno che, se sacrificio deve essere fatto, che sia per eventi che valgano la pena. È stato toccato il tema della musica nei locali in quanto comitati spontanei antirumore sono sempre in allerta, ipotizzando una modifica del piano acustico o delle fasce orarie in cui si può fare musica per evitare dissapori con i residenti.

Ancora: per la tassa rifiuti, è stata sollecitata l’applicazione della tariffa puntuale. Un incontro che è servito anche per conoscere le assessore al turismo e cultura, Elisa Torresi, e al commercio, Maria Laura Bracalente, visto che le quote azzurre della giunta sono volti noti. "Incontreremo tutti – conclude Ciarpella – anche nell’ottica della istituzione di tavoli tecnici, consulte, osservatori. Vogliamo accorciare la distanza tra palazzo e cittadini, instaurare un rapporto diretto e stretto, e lo strumento più adeguato è quello che permette ai cittadini di essere coinvolti nei processi decisionali".

Marisa Colibazzi