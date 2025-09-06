Porto, c’è il via alla mappatura dei fondali

Porto San Giorgio guarda al futuro: il progetto del porto avanza deciso tra impegni tecnici e certezze di bilancio. Il sogno di avere un porto moderno, efficiente e funzionale non è più soltanto un’aspirazione, ma prende forma ogni giorno grazie a provvedimenti concreti e a fondi certi.

Sul fronte amministrativo il Comune ha provveduto all’affidamento per 140.000 euro al geologo Alessio Acciarri i servizi propedeutici alla progettazione: i rilievi topografici e batimetrici che rappresentano il cuore delle indagini preliminari: servono a fotografare con precisione lo stato dei fondali e delle strutture esistenti, restituendo una mappa aggiornata che permette di capire come intervenire senza margini di errore.

Non si tratta di una semplice misurazione: tecnici specializzati, con strumentazioni laser e sonar di ultima generazione, raccolgono dati puntuali su quote, profondità, pendenze e conformazioni dei fondali. Questo lavoro consente di individuare le aree critiche dove il porto soffre di insabbiamenti o erosioni.

È di mercoledì scorso 3 settembre la determinazione dirigenziale che ha certificato l’attribuzione dei lavori relativi alle indagini preliminari e il pagamento dei contributi di legge dovuti all’Anac per le gare attivate. Un piccolo importo di 140 euro indispensabile per il rispetto normativo e poter procedere senza intoppi.

Il crono programma prevede entro il 2026 l’approvazione del progetto esecutivo e l’avvio nel 2029, un lasso di tempo necessario per garantire che ogni fase sia curata nei dettagli, dalle analisi ambientali alle installazioni definitive sul porticciolo.

Sul tavolo c’è l’eliminazione dell’insabbiamento cronico dell’imboccatura portuale, da sempre un problema che penalizza i pescatori e i diportisti. La soluzione passa anche attraverso la realizzazione di una vasca di colmata per raccogliere i sedimenti, rinforzo delle scogliere, un nuovo orientamento del terminale e un moletto frangiflutti, il tutto accompagnato da attenzione al turismo, alla pesca sportiva e alla valorizzazione ambientale.

Questi atti parlano di una storia di progresso. L’opera è finanziata con circa 7,2 milioni di euro dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc). La convenzione tra Comune e Regione ha definito un piano di riparto preciso per la consegna dei 7,2 milioni.: 350.000 euro nel 2025 e 350.000 nel 2026, tre milioni nel 2027, altri tre milioni nel 2028 e circa 562.000 euro nel 2029. Una distribuzione graduale per far capire che l’impegno finanziario accompagna l’avanzamento delle fasi operative.

