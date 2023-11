Porto e spiagge, arrivano i fondi della Regione

Dalla Regione 100.000 euro per lo spostamento di sedimenti in ambito portuale dell’imboccatura del porto. La Regione ha altresì deliberato per Porto San Giorgio un altro contributo di 606.800 euro riferito al 2024 destinato ai lavori di dragaggio sempre nel canale di ingresso al porto e al ripascimento delle spiagge. Questi interventi finanziati dalla Regione si sono resi assolutamente indispensabili ed urgenti poiché l’attuale profondità delle batimetriche all’imboccatura del porto non consente un agevole accesso di sicurezza delle imbarcazioni. Di conseguenza è stata ravvisata l’opportunità di procedere alla caratterizzazione dei sedimenti da dragare e nello specifico le prestazioni da eseguire sono: esecuzione di carotaggi ambientali a mare in 3 punti di campionamento per un totale di tre carote. Quindi, dato atto dell’offerta per i lavori di carotaggio proposta dalla ditta Ecotechsystem Srl di Ancona e consideratela equa alla stessa ditta sono stati affidati i lavori in questione per 36.844 euro iva compresa. Tutti i risultati delle analisi fisiche, chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche sono riportati su rapporti di prova e predisposta una specifica relazione tecnica scientifica finale comprensiva della classificazione di qualità dei materiali al fine di fornire informazioni utili alla definizione delle opzioni di gestione dei sedimenti da dragare.