Porto-gate, parla Marconi:: "C’è il ricorso"

Tra Comune e società Marina che gestisce il porto turistico non c’è pace! Della durissima querelle che li riguarda eravamo rimasti alle esaltanti dichiarazioni del sindaco, Valerio Vesprini per la convalida da parte del Tar dell’ordinanza con cui l’Ente ha dichiarato la decadenza della concessione della società Marina per morosità. Ma forse è presto per cantar vittoria da parte di chiunque perché vi sono ancora dei passaggi da compiere a cominciare da quelli che verranno frapposti dalla stessa società Marina che non ha nessunissima intenzione di cedere le armi.

Riferisce infatti il suo presidente, ingegnere Renato Marconi: "Abbiamo presentato sabato 15 settembre al Consiglio di Stato ricorso avverso la sentenza del Tar e la richiesta della sospensiva dalla decadenza della concessione. Giovedì scorso c’è stata invece la prima udienza della causa per il risarcimento del danno prodotto dal Comune alla nostra Società a causa dei 40 anni trascorsi senza poter realizzare lo sviluppo immobiliare previsto nella originaria concessione demaniale del 1984". Avverte, poi, il presidente Marconi che come tutte le cause civili l’iter sarà lungo, ma che a sorprenderlo è stata la ’comica’ difesa del Comune nelle memorie dei cui legali si sostiene che "la Marina non ha fatto nulla per ottenere le licenze edili, mentre invece è risaputo che ha cercato strenuamente di ottenerle e che la ricapitalizzazione del 2004 aveva come scopo principale lo sviluppo immobiliare". Secondo l’ingegnere la difesa del Comune nella causa è stata debolissima in quanto non documentata, mentre la Marina ha fornito in giudizio prova delle false affermazioni avanzate in corso di dibattimento. Se continua cosi i sangiorgesi fra pochi anni pagheranno qualche decina di milioni di euro per le scelte sciagurate ed autolesioniste dell’attuale Giunta municipale.

A proposito della Giunta dichiara che: "tutto quello che sta emergendo di estremamente negativo sul conto di chi ci sta facendo la guerra non mi sorprende affatto". ’Resistere, resistere, resistere’ è il significativo slogan con cui Marconi termina il suo intervento: ’Resistere – aggiunge – anche per tutte le decine di diportisti ospiti della nostra Marina che in questi giorni stanno manifestando il loro appoggio e concreta solidarietà, intravedendo nelle azioni del Comune solo interessi inconfessabili e la disperata ricerca di un tornaconto personale. La Marina di Porto San Giorgio, è una realtà che merita di decollare a beneficio dell’intera provincia fermana e l’attuale Giunta comunale non pare sia all’altezza di questa sfida".

Silvio Sebastiani