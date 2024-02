Portò in salvo cinquemila ebrei. Omaggio a Giovanni Palatucci

Un guida morale per la comunità, un esempio istituzionale da seguire, questi sono solo alcuni dei modi in cui è stato ricordato Giovanni Palatucci, ultimo questore di Fiume che a rischio della sua, ha contribuito a salvare la vita di oltre 5.000 ebrei italiani dallo sterminio. Ieri mattina nel giardino antistante alla sede della ‘Casa delle Memoria’ di Servigliano, ex stazione ferroviaria, dove nel febbraio del 2021 è stata alloggiata una targa commemorativa insieme ad una pianta di ulivo, si è tenuta la cerimonia per ricordare la storia e il coraggio di Giovanni Palatucci, che dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, ed essere divenuto prima vice commissario di pubblica sicurezza e nel 1937 responsabile dell’ufficio stranieri a Fiume, si adoperò per salvare, falsificando i documenti, oltre 5.000 ebrei dalla deportazione nei campi di sterminio. Un storia di coraggio che però ha pagato con la vita, infatti, il 13 settembre del 1944 Giovanni Palatucci, venne deportato nel campo di Dachau dove è deceduto il 10 febbraio del 1945 a soli 36 anni. Per questo a Giovanni Palatucci nel 1995 è stata conferita la medaglia d’oro al Merito Civile, e nel 1990 è stato riconosciuto ‘Giusto fra le Nazioni’. Alle cerimonia hanno presenziato il questore di Fermo Luigi Di Clemente; il vice prefetto Alessandra De Notaristefani Di Mastrogirardi, il sindaco Marco Rotoni, le rappresentanza militari di polizia, carabinieri, guardia di finanza, associazioni e il presidente della ‘Casa della Memoria’ Giordano Viozzi. Dopo la deposizione della corona di fiori e la benedizione del cappellano della polizia di Stato don Adam Baranski, si è tenuto un momento di riflessione. "Questo è un momento importante – dichiara Luigi Di Clemente – la memoria è un dovere verso le future generazioni. Giovanni Palatucci è stato un personaggio imponente, tutti i giorni sapeva il rischio che correva, ma salvato migliaia di vite e dobbiamo trasmettere i suoi valori ai giovani". Valori che sono stati sottolineati a più riprese dai presenti. "Un dovere civile quello del ricordo di Palatucci – sostiene Alessandra De Notaristefani – nella nostra storia di italiani ci sono stati esempi di eroi. Questo sacrificio deve rappresentare un esempio". "Come rappresentanti delle istituzioni dobbiamo servire i nostri valori – spiega Marco Rotoni – Palatucci ci ha indicato la nostra dedizione ai contenuti etici di cosa significa essere comunità".

Alessio Carassai