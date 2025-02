"Porto, investiamo sul futuro della città"

Il Comune approva la prima variazione di Bilancio dell’anno 2025 e il sindaco Valerio Vesprinin dichiara: "Investimento sul futuro della città". Il Consiglio comunale ha infatti dato via libera alla prima variazione di Bilancio del 2025 ed al programma triennale delle Opere pubbliche 2025.2027. Nella manovra, con la quale l’amministrazione comunale intende dare nuovo impulso allo sviluppo della città, spicca l’inserimento del finanziamento di 7,2 milioni di euro ottenuto per l’adeguamento strutturale e morfologico del porto. Le risorse economiche provengono dal Fondo Fsc (Fondo per lo sviluppo e la coesione) ed è finalizzato all’effettuazione di interventi strategici tra cui quelli di rilievo nazionale, interregionale e regionale e che vengono imputati da un punto di vista programmatico alle Regioni dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess). Grande la soddisfazione del sindaco Valerio Vesprini il quale afferma: "Ritengo, con compiacimento, che la misura adottata introduca un significativo cambio di rotta per la città rispetto al passato. L’Amministrazione comunale ha deciso di investire in maniere strategica in un ambito determinante per il futuro di Porto San Giorgio. Detto questo, spiega che la decisione di approvare una variazione così significativa è il frutto di un lungo lavoro di concertazione con i vari settori, di un costante dialogo con coloro che operano nel porto e con gli stessi cittadini. Secondo lui, gli i interventi rappresentano anche un’opportunità per stimolare nuovi investimenti sul territorio, favorire la crescita economica e migliorare l’attrattività turistica. Con l’aumento delle infrastrutture moderne e la creazione di spazi pubblici accoglienti, Porto San Giorgio diventa una città sempre più pronta ad affrontare le sfide del futuro e a rispondere alle esigenze di residenti e visitatori: "Quello che siamo riusciti ad ottenere, - aggiunge - vale la pena ribadirlo, è stato il finanziamento più rilevante mai ottenuto dalla città di Porto San Giorgio. Mi sento di ringraziare, in modo particolare, il governatore della Regione Francesco Acquaroli il quale ha visto con i nostri medesimi occhi quelle necessità di crescita che avevamo individuato per l’evoluzione del porto. Gli incontri che periodicamente si susseguono con la Regione sono sempre accompagnati da chiari segnali di interesse, proiettati alla crescita e rispettosi dei ruoli ricoperti".

Silvio Sebastiani