Porto, la società Marina annuncia:: "Pagheremo canoni e debiti"

di Silvio Sebastiani

La società Marina di Porto San Giorgio srl sta predisponendo, in armonia con le decisioni del Tar, quanto necessario per ottenere l’annullamento del decreto con il quale lo scorso 27 maggio il Comune ha dichiarato la decadenza della sua concessione demaniale marittima per il mancato pagamento di canoni. Ne dà notizia il presidente della società, ingegnere Renato Marconi. Nell’ordinanza del tribunale amministrativo di mercoledì scorso si legge: "L’accoglimento della domanda di sospensione del decreto di decadenza della concessione è subordinato alla presentazione di un’idonea cauzione pari al totale del debito indicato nel provvedimento di revoca 970.516,06 euro, oltre alle annualità del canone di quest’anno e del prossimo. La garanzia sarà fornita da parte dell’istituto bancario o assicurativo a ciò regolarmente autorizzato, entro il termine perentorio del 22 novembre (giorno precedente la data di scadenza del decreto di decadenza)".

In sostanza la società Marina dovrà notificare, e allo scopo si sta preparando, una polizza fideiussoria per 1.393.662,76 cifra data dalla somma di 970.516,06 euro di canoni pregressi e 423.147,70 dei canoni del 2023 e del 2024. Il presidente Marconi assicura che alla data fissata dal Tar saranno puntuali nel presentare la polizza e il decreto di decadenza della concessione dovtrà essere ritirato.

Si conclude così “a lieto fine” la querelle che aveva visto duramente contrapposti il Comune di Porto San Giorgio e la società Marina, suscitando non poca preoccupazione per la sorte che ne avrebbe patito il porto turistico.

Per il caso in cui la decadenza si fosse concretizzata e la concessione decaduta, la giunta municipale aveva deliberato di dare mandato all’assessore responsabile del patrimonio comunale, Fabio Snzacqua, e agli uffici del Comune competenti di studiare le possibili opzioni organizzative per la eventuale gestione della struttura portuale al posto della società Marina. In particolare l’esecutivo civico indicava la possibilità di affidamento in house alla società partecipata Sgds Multiservizi dei servizi portuali e l’eventualità di suddividere la concessione in entità di minore consistenza. La prima ipotesi appare del tutto impraticabile date le precarie condizioni economiche della partecipata, che sarebbe stata chiamata ad effettuare investimenti milionari, tra cui l’attuazione del piano regolatore, che non sono alla sua portata.

Pericoli per fortuna sventati. Lo stesso sindaco Valerio Vesprini aveva formulato l’auspicio che la società Marina conservasse la gestione del porto presentando la necessaria polizza, in tal modo evitando la decadenza della concessione, perché sostituirla sarebbe stato per l’amministrazione un problema di enorme portata e difficoltà.