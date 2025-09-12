Porto peschereccio, interventi in arrivo

Il porto peschereccio di Porto San Giorgio si prepara a un salto di qualità grazie a un progetto da 100mila euro approvato dalla Giunta. L’intervento prevede l’installazione di nuove colonnine di distribuzione di energia elettrica e acqua a servizio delle imbarcazioni, insieme a una stazione di ricarica per veicoli elettrici. Un investimento che guarda sia al sostegno della marineria, sia a una più ampia prospettiva di sostenibilità ambientale.

Per il finanziamento l’amministrazione parteciperà al bando del Galpa Marche, che finanzia iniziative per la crescita delle comunità costiere. Il contributo previsto arriva fino all’80% delle spese ammissibili, con il Comune pronto a garantire il cofinanziamento della quota restante. In questo modo si unisce la capacità di attrarre risorse esterne con la volontà di sostenere concretamente il settore ittico locale.

Il quadro economico definito assegna oltre 73mila euro alle forniture, circa 8.500 euro all’installazione e programmazione, oltre a Iva e piccoli oneri. Il progetto è stato approvato all’unanimità dalla Giunta e dichiarato immediatamente eseguibile. Si tratta di un intervento che coniuga tradizione e innovazione. Da un lato le nuove colonnine garantiranno ai pescatori servizi moderni e funzionali, migliorando sicurezza e condizioni di lavoro. Dall’altro, l’introduzione della colonnina di ricarica per auto elettriche rappresenta un segnale concreto di attenzione all’ambiente e alla transizione ecologica, in linea con gli obiettivi comunitari.