Il bluff Città 30
Sergio Gioli
Il bluff Città 30
Fermo
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Piramide di lettiniTicket pronto soccorsoEventi weekendMatilda De AngelisGratta e vinciCamping abusi
Acquista il giornale
CronacaPorto peschereccio, interventi in arrivo
12 set 2025
SILVIO SEBASTIANI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Fermo
  3. Cronaca
  4. Porto peschereccio, interventi in arrivo

Porto peschereccio, interventi in arrivo

Il porto peschereccio di Porto San Giorgio si prepara a un salto di qualità grazie a un progetto da 100mila...

Il porto peschereccio di Porto San Giorgio si prepara a un salto di qualità grazie a un progetto da 100mila...

Il porto peschereccio di Porto San Giorgio si prepara a un salto di qualità grazie a un progetto da 100mila...

Per approfondire:

Il porto peschereccio di Porto San Giorgio si prepara a un salto di qualità grazie a un progetto da 100mila euro approvato dalla Giunta. L’intervento prevede l’installazione di nuove colonnine di distribuzione di energia elettrica e acqua a servizio delle imbarcazioni, insieme a una stazione di ricarica per veicoli elettrici. Un investimento che guarda sia al sostegno della marineria, sia a una più ampia prospettiva di sostenibilità ambientale.

Per il finanziamento l’amministrazione parteciperà al bando del Galpa Marche, che finanzia iniziative per la crescita delle comunità costiere. Il contributo previsto arriva fino all’80% delle spese ammissibili, con il Comune pronto a garantire il cofinanziamento della quota restante. In questo modo si unisce la capacità di attrarre risorse esterne con la volontà di sostenere concretamente il settore ittico locale.

Il quadro economico definito assegna oltre 73mila euro alle forniture, circa 8.500 euro all’installazione e programmazione, oltre a Iva e piccoli oneri. Il progetto è stato approvato all’unanimità dalla Giunta e dichiarato immediatamente eseguibile. Si tratta di un intervento che coniuga tradizione e innovazione. Da un lato le nuove colonnine garantiranno ai pescatori servizi moderni e funzionali, migliorando sicurezza e condizioni di lavoro. Dall’altro, l’introduzione della colonnina di ricarica per auto elettriche rappresenta un segnale concreto di attenzione all’ambiente e alla transizione ecologica, in linea con gli obiettivi comunitari.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Energia