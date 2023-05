Porto S. Elpidio Mobility hub in zona stazione

In alcune città che puntano sul turismo, il mobility hub è da tempo una realtà, a Porto Sant’Elpidio i lavori per realizzare quella che, in termini meno esterofili, è una velostazione per deposito e noleggio di biciclette, sono iniziativi da qualche settimana a ridosso della stazione ferroviaria, versante mare. Un progetto da 176mila euro di investimento, parte del quale (circa 80mila euro) sarà coperto da un finanziamento statale e che ha lo scopo di creare una postazione che colleghi la stazione, l’area parcheggio dell’ex Serafini e la pista ciclabile, mettendo a disposizione biciclette e monopattini per favorire la mobilità dolce in città. Il mobility hub è stato concepito come un modo per soddisfare il bisogno di flessibilità dei cittadini, permettendo loro di muoversi in città utilizzando di volta in volta, il mezzo più adatto. "Si tratta di uno snodo di interscambio modale tra vari mezzi – spiegano gli attuali amministratori –, intesi come treno, bicicletta, e auto per gestire in maniera più efficiente e sostenibile i flussi di chi arriva in città col treno, o con l’auto e che avrà la possibilità di spostarsi in bicicletta, noleggiandola in questo nuovo spazio dedicato". Naturalmente, i lavori in corso (peraltro subappaltati di recente), prevedono anche l’installazione di punti di ricarica per biciclette elettriche.