Porto San Giorgio, che show. Il pienone grazie allo sport. Run&Smile per 1.800 atleti

La città di Porto San Giorgio ieri ha registrato il sold out, il pienone nelle strutture turistiche, a cominciare da quelle ricettive, grazie ai partecipanti alla manifestazione podistica ’Run & Smile’ e al torneo nazionale csi di volley e grazie ai primi bagnanti, ma grazie soprattutto alla splendida giornata di sole. I podisti trasmettevano l’allegria del ritrovarsi in mezzo a così tante persone e al fatto di trascorrere qualche ora di relax. ’Run & Smile’ proponeva la corsa competitiva di 10 km omologata Fidal, la non competitiva di 5 o 10 km e la camminata family run 5 km. La manifestazione è giunta alla decima edizione organizzata dalla Porto San Giorgio runners. La partenza presieduta dal sindaco Valerio Vesprini e dal suo vice, Fabio Senzacqua, è stata data alle 9 sul lungomare all’altezza di piazza Bambinopoli in cui era fissato anche l’arrivo. Le iscrizioni di partecipanti sono state 1.500 circa, a cui prima della partenza se ne sono aggiunte altre per un totale di 1.800 unità. Nella 10 km competitiva è arrivato primo Stefano Massimi, secondo Fabio Sirocchi e terzo Fiorenzo Mariani.

Silvio Sebastiani