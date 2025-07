Il progetto "Porto San Giorgio Digital Experience" entra nel vivo. Lo scorso 2 luglio si è tenuto nella sala consiliare del municipio un incontro pubblico per la presentazione agli operatori economici locali del progetto in questione voluto dal Comune. Lo steso prevede prevede la realizzazione di una serie di interventi integrati finalizzati al potenziamento delle infrastrutture digitali di natura pubblica, con l’obiettivo di rafforzare la visibilità, l’accessibilità e l’attrattività turistica della città. In particolare, attraverso la funzione "DMS", funzione per conservare, tracciare, gestire documenti elettronici, viene offerta agli operatori locali la possibilità di promuovere direttamente i loro prodotti e servizi all’interno del portale turistico comunale. L’obiettivo finale è rafforzare la competitività turistica di Porto San Giorgio, valorizzare il patrimonio digitale esistente e incrementare i flussi di visitatori, in linea con gli obiettivi dell’Agenda Digitale della Regione Marche per il turismo e la cultura 4.0 Nel corso dell’incontro, introdotto dall’assessore al Turismo e Commercio Giampiero Marcattili, il referente di Maggioli Cultura e Turismo Aldo Canali (partner tecnico incaricato dello sviluppo del progetto) ha illustrato agli operatori le funzionalità e le modalità di adesione al sistema fornendo le prime istruzioni operative.Il servizio è gratuito ed è riservato agli operatori pubblici e privati che svolgono attività nell’ambito del turismo, della cultura e del commercio: già a partire dalla settimana prossima potranno aderire accedendo all’area https://portosangiorgio.entourance.com/forms/. Chiunque sia interessato ad approfondire le modalità di adesione all’iniziativa e a contribuire alla realizzazione di contenuti digitali per la promozione turistica di Porto San Giorgio può inviare una richiesta di informazioni all’indirizzo info@expirit.it Il progetto "Porto San Giorgio_Digital Experience" è attuato dal Comune ed è finanziato della Regione: "Invito le associazioni di categoria a far conoscere ai propri iscritti questa iniziativa e i commercianti ad aderire al progetto per promuovere ed arricchire il sito di contenuti con i loro servizi", afferma Marcattili. "Il finanziamento ottenuto dal Comune è destinato soprattutto ad aiutare le piccole e medie realtà cittadine ad avere visibilità – conclude il sindaco Valerio Vesprini - . E’ un sostegno a titolo gratuito per arriva in un periodo di cambiamenti, rapidi quanto complessi, sia per il turismo che per il commercio".

Silvio Sebastiani