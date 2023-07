"Porto San Giorgio: Ecco il Progetto Villaggio d'Estate 2023 - Shopping, Artigianato e Pista Ciclabile"

"Vogliamo far vivere ai turisti e ai visitatori della città i luoghi caratteristici e viale Cavallotti è uno di questi per la sua storia, l’atmosfera e la passeggiata commerciale". A firmare il progetto “villaggio d’estate 2023” è l’Ataf, Associazione Turistico Alberghiera con il patrocinio del Comune e in collaborazione con negozianti di viale Cavallotti. Un gioco di luci tra gli alberi, casette in legno con proposte di artigianato, un casottino con area selfie per la promozione della città e lo shopping sulla passeggiata lato ovest dall’ora dell’aperitivo a quella del cocktail di mezzanotte. Il tutto dal 20 luglio al 2 settembre con la pista ciclabile che nel tratto tra piazza Marina e via Cavour diventerà ad uso promiscuo. passeggiava tra le bancarelle con pianobar e tavolini in una atmosfera unica - spiega il Presidente Gianluca Vecchi –. L’abbiamo rivisitato in chiave moderna e Le aperture serali dei negozi sono un servizio per i villeggianti, una vivacità per la città e una opportunità per chi fa impresa. "Vogliamo che la suggestione dei nostri luoghi sia il racconto di chi rientra a casa dopo una serata o una vacanza a Porto San Giorgio – precisa il presidente degli albergatori –, l’emozione del vissuto è il miglior spot. Dopo Porto San Giorgio Village che sta riscuotendo un grande successo questo progetto di viale Cavallotti rappresenta un’altra scommessa da far crescere perché qui abbiamo costruito molto della nostra storia".