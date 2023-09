Porto San Giorgio: Efficientamento Energetico, 90mila Euro per la Nardi

Efficientamento energetico. la Giunta municipale approva intervento di 90mila euro alla Nardi. Lavori nelle scuole per la ripresa delle lezioni. L’esecutivo civico ha approvato l’investimento di 90 mila euro per la realizzazione di infissi nell’Istituto scolastico Nardi. L’importo arriva dal Pnrr, inserito all’interno degli investimenti destinati all’efficientamento energetico: “La somma stanziata permetterà di proseguire gli interventi già avviati lo scorso anno con l’installazione di 36 infissi – fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici Lauro Salvatelli - . I lavori verranno consegnati alla ditta appaltatrice entro il mese di settembre, puntiamo a completare l’opera entro la fine dell’anno”. Nel frattempo il personale dell’Ufficio tecnico comunale è al lavoro da settimane per ultimare vari interventi nelle aule in vista dell’inizio dell’anno scolastico, fissato per mercoledì 13 settembre. Si va dalle opere di tinteggiatura alla sistemazione di arredamenti e rubinetteria. All’esterno, il servizio segnaletica sta completando la verniciatura degli attraversamenti pedonali, degli stalli per la sosta mentre l’ufficio ambiente è impegnato nella cura degli spazi verdi.