Porto San Giorgio: eventi natalizi e attrazioni per un Natale accogliente

"Il principale obiettivo che si è posto il Comune per le Festività natalizie è di rendere più accogliente e attrattiva la nostra città". E’ l’assunto da cui l’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili trae spunto per la nostra intervista tesa a conoscere in particolare le specificità, se ci sono state, con cui si è caratterizzato e distinto anche artisticamente il Natale della città di Porto San Giorgio.

L’assessore introduce: "Il ricco programma di eventi con le attrazioni a sede fissa, che sono stati presentati la scorsa settimana, ha trovato riscontri positivi da parte dei cittadini fin dal giorno dell’inaugurazione con lo spettacolo della Grande Dama. l’apertura del presepe biblico, della Casa di Babbo Natale di quella delle renne volanti e del planetario. Postazioni visitatissime. Di gente se n’è vista parecchia, pure di fuori città. Un pieno di bambini".

Assessore Macattili, vi sono stati coinvolgimenti nell’ideazione e poi nella predisposizione dell’opera?

"Ovviamente sì! Li abbiamo voluti e realizzati. La collaborazione con gli istituti scolastici, le associazioni culturali e di categoria e le realtà che operano in città ci hanno permesso di definire un calendario lungo e variegato fino all’Epifania. Quest’anno, in aggiunta al contributo delle associazioni, che ringrazio, c’è un grande coinvolgimento del tessuto commerciale. Oltre ad abbellire la città con gli allestimenti delle vetrine, gli esercenti hanno impreziosito a proprie spese alcune vie come viale Cavallotti e viale dei Pini rendendole ancora più accoglienti. Questo denota un maggiore coinvolgimento e partecipazione".

Si sono spesi molti soldi come si vocifera?

"E’ stato possibile contenere le uscite finanziarie delle casse comunali anche grazie al reperimento di sponsor privati e al finanziamento dal bando accoglienza della Regione, limitando così le spese a carico del Comune".

Gli allestimenti, compresa la via dei presepi sono tutti visitabili?

"Adesso con un po’ di difficoltà ma da domenica 8 dicembre il percorso presepiale sarà illuminato fino alle mura castellane. Tra le iniziative di prossima esecuzione vi sono: domani, 7 dicembre, alle 22 in via Oberdan il dj set di Paolo Love e Simon M. con l’attore Marco Bocci. Domenica 8 dicembre alle 16 animazioni in piazza e alle 17 concerto di Santa Cecilia della banda cittadina. L’Amministrazione ha il dovere di proporre un Natale attrattivo per i cittadini e per le proprie attività, soprattutto in un momento di contrazione economica, perché commercio e turismo sono settori cardine della nostra città".