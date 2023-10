"Porto San Giorgio: Incuria vicolo Cialdini tra sporco e disagi"

La signora Maria Rita Antonin ci invia alcune foto accompagnate da una mail per denunciare "il completo abbandono in cui versa da parte della società addetta alla pulizia delle strade l’ultimo tratto del centralissimo vicolo Cialdini a Porto San Giorgio. Il tratto del vicolo in questione porta all’ingresso del mercato coperto". Secondo la signora quello raffigurato nella foto inviataci è ‘guano’ escrementi dei piccioni, mai tolti da mesi: "Gli altri tratti del vicolo – aggiunge – risultano segnati da urine, anche umane, e da vomiti di persone che la notte si sballano e rendono il vicolo una cloaca a cielo aperto. Non mi spiego come mai tale sconcio resti nella completa indifferenza dei cittadini. Il guano, poi, è oramai risaputo essere molto dannoso per la salute pubblica". Da ultimo se la prende con il sindaco Vesprini: "Al quale – dice – sembra più importante “apparire “che “essere”, in quanto il sindaco è il responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio. Il Consiglio comunale condivide questa responsabilità".