Porto San Giorgio, molesta coppia di turisti e aggredisce i poliziotti intervenuti: arrestato

Porto San Giorgio, 8 luglio 2023 - Quando ha visto quella bella ragazza, anche se accompagnata dal suo fidanzato, ha iniziato a fare apprezzamenti. Nonostante l’invito del compagno a smetterla, quell’uomo ha continuato, andando oltre con avances di ogni tipo. A quel punto, però, è tempestivamente intervenuta la polizia che, dopo una colluttazione, lo ha tratto in arresto.

E’ accaduto ieri pomeriggio a Porto San Giorgio nei pressi del centro e nei guai è finito un albanese domiciliato a Fermo. Erano da poco passate le 14 quando l’extracomunitario ha iniziato a importunare prima lei, poi lui, entrambi turisti in vacanza nel Fermano. Quando i due hanno visto che l’albanese, dalle parole stava passando ai fatti, hanno subito chiesto aiuto al pronto intervento delle forze dell’ordine e sul posto sono intervenuti gli uomini della questura. Quando l’uomo si è trovato a fare i conti con gli agenti, invece di calmarsi, ha dato in escandescenza. Ne è nata una colluttazione durante la quale l’albanese ha opposto una forte resistenza, seminando anche il panico tra i passanti, che hanno assistito attoniti. Nonostante la reazione dell’extracomunitario i poliziotti sono riusciti a neutralizzarlo e ad arrestarlo. L’albanese è stato portato in questura, dove è stato identificato e richiuso in una cella di sicurezza, in attesa del processo per direttissima che si è svolto questa mattina.