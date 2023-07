Porto San Giorgio, Nuovo Parcheggio Pubblico con 60 Posti Auto H24

Negli ultimi giorni, gli operai del Comune di Porto San Giorgio sono stati impegnati in particolare nella sistemazione di un’area che potrà essere adibita a parcheggio pubblico. "Si tratta di un’area verde mai utilizzata prima e che giaceva in totale abbandono – spiega l’assessore ai lavori pubblici e viabilità, nonché vicesindaco, Lauro Salvatelli –. Il privato l’ha concessa a titolo gratuito all’amministrazione comunale fino a settembre e ovviamente sarà molto utile per integrare gli spazi per i posteggi, sempre drammaticamente insufficienti a Porto San Giorgio, specie durante il periodo estivo. È la prima volta che un’amministrazione comunale riesce a trovare un accordo per rendere quel luogo disponibile". Lo stesso, infatti, sarà destinato a parcheggi liberi. Vi si potranno ricavare oltre sessanta posti auto, h 24. L’area si trova sul prolungamento nord del viale Cavallotti e superata via Castelfidardo, nei pressi del sottopasso ferroviario.