Porto San Giorgio, titolare di una discoteca denunciato: ecco cosa è successo

Porto San Giorgio (Fermo), 14 maggio 2024 - I carabinieri del Comando provinciale di Fermo, insieme ai colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro di Ascoli Piceno, hanno concluso un accesso ispettivo presso una discoteca di Porto San Giorgio. In particolare, i militari del Nucleo ispettorato del lavoro, unitamente a militari della stazione di Porto San Giorgio, hanno effettuato un'attività ispettiva che ha portato alla denuncia in stato di libertà del titolare del locale da ballo.

Il motivo del deferimento è il mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, l'omessa nomina del medico competente e del responsabile dei lavoratori per la sicurezza, l'inidoneità dei dispositivi di estinzione incendi e la presenza di materiale depositato che impediva l'utilizzo delle uscite di emergenza. Come conseguenza di queste violazioni alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, sono state elevate anche ammende per un importo totale di circa 32.000 euro.