Porto San Giorgio va al galoppo . Sarà presente al Palio dei Comuni

Porto San Giorgio correrà di nuovo al galoppo nel segno della tradizione. La Giunta comunale ha confermato l’adesione al XXXVII Palio dei Comuni "Lanfranco Mattii", in programma il prossimo 23 novembre all’Ippodromo San Paolo di Montegiorgio. Un appuntamento che da quasi quarant’anni unisce passione sportiva, identità territoriale e orgoglio locale, e che vedrà sfilare anche quest’anno il gonfalone sangiorgese insieme a quelli degli altri Comuni del Fermano e del Piceno. La partecipazione, sostenuta da un contributo comunale di 366 euro, è stata definita "un segno di continuità e di presenza sul territorio" dagli amministratori. Dietro quella cifra simbolica c’è la volontà di mantenere vivo un legame che va oltre la corsa dei cavalli, perché il Palio è anche un’occasione di incontro, di promozione e di racconto collettivo di una comunità. Per il Comune di Porto San Giorgio sarà una giornata di colori e di appartenenza, con la consueta sfilata dei rappresentanti e il cavallo che difenderà i colori cittadini in pista. L’invito della S.M.A. Srl, società che gestisce l’ippodromo, è stato accolto senza esitazioni dalla Giunta Vesprini, Porto San Giorgio sarà così presente con il suo stand promozionale, la sua giubba personalizzata e la propria delegazione ufficiale durante la cerimonia inaugurale. Per Porto San Giorgio il palio rappresenta una vetrina importante, un’occasione per ribadire la propria identità marinara anche in un contesto sportivo che unisce la costa e l’entroterra. La speranza, come ogni anno, è quella di vedere il cavallo sangiorgese tagliare per primo il traguardo.