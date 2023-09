Porto San Giorgio Village piace ai turisti

Un format di accoglienza che ha fatto centro: coinvolgente e apprezzato grazie alla squadra di professionisti dell’animazione della Smile Entertainment. La prima edizione di Porto San Giorgio Village va in archivio con la soddisfazione degli operatori della zona sud per un progetto coordinato dall’Ataf con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione Comunale e della Regione Marche. "È stata la prima volta per un progetto di accoglienza così importante – dice il presidente dell’Ataf, Gianluca Vecchi –: 16 imprenditori tra balneari, albergatori, B&b e un villaggio, oltre 70 giorni di eventi da mattina a sera, aziende del territorio e artisti locali. Un lavoro duro ma alla fine i feedback degli ospiti delle strutture ricettive, dei vacanzieri e dei frequentatori delle spiagge sono tutti positivi. Tantissime foto cariche di sorrisi taggate nei nostri canali social sono il segno che Porto San Giorgio Village ha segnato in positivo la stagione".

Un lavoro senza sosta grazie ai ragazzi della Smile Entertainment: acquagym al risveglio, giochi in riva al mare e tra gli ombrelloni, tornei e poi la sera animazione e spettacoli. "È stato l’anno zero ma abbiamo lasciato l’impronta – rilancia Vecchi –. Dobbiamo lavorare durante la stagione invernale per rimediare alle sbavature e produrre novitá perchè l’accoglienza è uno dei perni in un sistema turistico urbano. Speriamo di allargare anche la zona di operatività coinvolgendo altre spiagge e nuovi imprenditori per far in modo che tutta Porto San Giorgio sia un villaggio vacanze. I costi sono importanti tra animatori, artisti, logistica, Siae e comunicazione ma con un piccolo sforzo di tutti possiamo alzare l’asticella della qualità dell’offerta".