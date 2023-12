"Porto Sant'Elpidio: 100mila euro per la riqualificazione di un impianto sportivo"

E’ recente la pubblicazione da parte della Regione Marche della graduatoria relativa ai destinatari di contributi da assegnare per la riqualificazione degli impianti sportivi. E, per Porto Sant’Elpidio è stata una buona notizia l’aver appreso che il Comune figura ai primi posti degli ammessi al finanziamento e che, perciò, potrà contare su 100mila euro di stanziamento regionale. Una somma che sarà utilizzata per il rifacimento e l’efficientamento energetico del campo di calciotto che si trova nel quartiere Cretarola e per il quale si è reso necessario questo intervento. "Il costo complessivo di questa opera è di 379mila euro – ha commentato, soddisfatto, il sindaco Massimiliano Ciarpella – e questo finanziamento ci aiuteranno a riqualificare quell’impianto sportivo".

La parte mancante dell’importo necessario, ovviamente sarà a carico del bilancio comunale. Inevitabile da parte del primo cittadino il ringraziamento agli uffici comunali per l’ottimo lavoro svolto, andando alla ricerca di bandi e di altre fonti di finanziamento che sono sempre più importanti per supportare i conti del Comune e consentire di mettere mano a opere pubbliche che altrimenti sarebbe complicato riuscire a realizzare.