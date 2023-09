"Porto Sant'Elpidio: al lavoro in bicicletta, la politica dà l'esempio"

Al lavoro in bicicletta, lasciando l’auto in garage. Bandiera Gialla come città ciclabile, Porto Sant’Elpidio ha aderito al ‘Bike to work day’, promosso dalla Federazione Ambiente e Bicicletta, giunto alla 10° edizione, che chiude la Settimana europea della mobilità sostenibile. Anche il sindaco Ciarpella, gli assessori e il presidente del consiglio comunale, Diego Tofoni, hanno partecipato, inforcando la bicicletta, insieme ad alcuni dipendenti comunali che abitualmente utilizzano la bici per recarsi al lavoro. "Per chi ha la possibilità di farlo, recarsi al lavoro in bici è un’ottima abitudine, fa bene alla salute e alla qualità dell’aria - commenta il sindaco –. Mi ha fatto molto piacere vedere che anche alcune attività ed uffici hanno aderito all’iniziativa odierna, voluta e promossa dall’ assessore all’ambiente Maria Laura Bracalente. Quello della mobilità sostenibile è un grande tema, che richiede investimenti, infrastrutture e un’attività di sensibilizzazione".