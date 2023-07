Porto Sant'Elpidio, approvato progetto europeo di economia circolare

Tra le prime decisioni deliberate approvate dall’esecutivo del sindaco Massimiliano Ciarpella, c’è l’atto di indirizzo per un progetto europeo di economia circolare ‘Library of thinks’, una biblioteca virtuale delle cose. "Si tratta di un bando sulla sostenibilità, calibrato sulla Regione Adriatico Ionica, di cui è capofila la città di Sarajevo, mentre Porto Sant’Elpidio è l’unica città in rappresentanza dell’Italia, Stato che ne fa parte insieme a Slovenia, Montenegro, Croazia e Grecia" dice Ciarpella. E spiega: "Nella parte Adriatico Ionica un progetto simile non c’era, mentre esiste già in Inghilterra e Germania. Nasce per chi deve organizzare eventi o iniziative di qualsiasi genere e che anziché acquistare materiale che servirebbe una volta sola, potrebbe prenderla in prestito dal patrimonio dalla libreria delle cose". Per questo tipo di collaborazione tra enti locali e Stati, il finanziamento è di 150mila euro (con una compartecipazione del 15% da parte dei Comuni) "ma un altro motivo per cui abbiamo ritenuto di aderire è che questa sinergia ci permette di inserirci nel circuito della Regione Adriatico Ionica e cogliere altre opportunità" è la riflessione del sindaco. Diverso il discorso per l’altro progetto, sulla digitalizzazione ‘Bussola digitale. Orientiamo le Marche’, finanziato con fondi Pnrr della Regione, avviato dalla precedente amministrazione e definito con la nuova. "Prevede l’attivazione, in Italia, di 74 postazioni, ovvero punti di facilitazione digitale. Noi abbiamo individuato come sede lo Sportello Informagiovani, nel periodo che va da luglio a settembre, per 8 ore settimanali in cui un operatore è a disposizione di utenti di ogni età per formarli e accompagnarli nella comprensione e nell’utilizzo di moderni canali telematici e informatici per accedere ai servizi.

m. c.