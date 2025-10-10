Porto Sant’Elpidio basket. Al via un’altra avventura

Prima la presentazione alla cittadinanza al Polo Culturale Beniamino Gigli, domenica la prima entusiasmante e sofferta vittoria in trasferta contro Pesaro: weekend di fuoco per la Biotre Servizi Porto Sant’Elpidio Basket, pronta a dare il massimo nel campionato di Serie C. Venerdì sera durante la cerimonia ufficiale al Gigli, il Direttore Generale Emidio Pizi aveva sottolineato la forte volontà di tutto il team nell’affrontare il campionato alle porte "Abbiamo una squadra solida - aveva dichiarato - il roster è stato rinforzato ed è stata abbassata anche l’età media, con l’obiettivo di tornare in una categoria più adatta al nostro blasone". E subito domenica in campo sono arrivate le prime risposte, con un 67 a 65 da fiato sospeso ma che ha già lasciato emergere alcuni punti saldi della squadra come la forte tenuta mentale e la grande freddezza nei momenti clou. A guidare i ragazzi il coach Sandro Di Salvatore, mentre sul parquet la fascia da capitano arriva sul braccio di Diego Torresi, bandiera da oltre 15 anni del basket elpidiense, simbolo della città e della palla a spicchi biancoazzurra. Senza dubbio il numero 4 saprà dare la giusta grinta ai suoi, con responsabilità e attaccamento, come ha sempre dimostrato. Con lui un mix di gioventù ed esperienza, tra certezze confermate nel quintetto come Balilli, Fabi e Vallasciani, e nuovi volti pronti a dar man forte che stanno già facendo il minutaggio necessario per entrare nelle rotazioni. Domenica 12 l’esordio in casa al palasport di Via Ungheria, occasione anche per vedere le nuove canotte che prevedono l’aggiunta dello sponsor ’Linea Oro’ di Gabriele Vesprini. A sostegno della squadra anche gli assessori Enzo Farina e Elisa Torresi, mentre il direttore marketing Agostino Renzi ricorda che la campagna abbonamenti è ancora aperta: in casa contro il Fossombrone servirà il sostegno di tutti.

Nadir Tomassetti