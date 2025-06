Porto Sant’Elpidio basket ambizioso: "Obiettivo serie B, vogliamo crescere"

Dall’obiettivo Serie B alla volontà di unire il settore giovanile alla prima squadra, passando per la necessità di ampliare l’organigramma societario: questi ed altri importanti temi sono stati toccati venerdì sera all’assemblea pubblica organizzata dal Porto Sant’Elpidio Basket. Le basi solide ci sono, grazie ad uno zoccolo duro di giocatori e staff tecnico confermati, un Palas di nuovo pieno e dei risultati soddisfacenti come la semifinale playoff persa contro gli imbattibili di Forlimpopol.

"Ci serve una mano per crescere dal punto di vista decisionale, di idee e di mentalità – ha spiegato il direttore generale Emidio Pizi – non si parla di finanziamenti, ma di persone che possono innescare nuove modalità e nuovi sviluppi. Grazie alla BioTre abbiamo una buona stabilità economica, la società è sana ed ambiziosa".

Proprio Giuseppe Cappella della BioTre, main sponsor del team, ha posto l’accento sulla necessità di trovare una linea diretta con lo Sporting, come rimarcato anche dal direttore marketing Agostino Renzi "Unire le due società sarebbe fondamentale, così da creare un’unica realtà continuativa, favorendo anche l’apporto delle istituzioni e degli sponsor – rimarca Renzi – la collaborazione con lo Sporting è forte, confido che in futuro si possa arrivare a questo step decisivo".

Lo stesso dg Pizi non ha nascosto la volontà di riuscire, negli anni, a creare una squadra autoctona con solo elpidiensi. La stagione passata non era iniziata con le migliori aspettative, ma l’avvento del main sponsor ha cambiato le carte in tavola, nonostante i giocatori avrebbero lottato per i colori biancoazzurri a qualsiasi condizione, come descritto dal capitano Diego Torresi "" Si rischiava di ripartire dalla Serie D, ciò nonostante ho detto al pres Oscar Bonifazi che noi saremmo rimasti. Dopo una stagione così in cui anche il palazzetto è tornato ai vecchi fasti, chiedo di ripartire da queste certezze per tornare dove ci compete: in serie B. Voglio rivivere quelle emozioni e la città merita quei palcoscenici, facciamo quadrato per affiancare questa realtà".

Gli abbonamenti partiranno da 70 euro, costo singolo delle partite 8 euro, Michele Scatasta ed i suoi, che hanno aderito ad un azionariato popolare. Porto Sant’Elpidio c’è e vuole crescere, la parola d’ordine è: collaborazione.

Nadir Tomassetti