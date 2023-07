"PORTO SANT'ELPIDIO: Don Lorenzo Torresi lascia San Pio X, arriva don Giordano De Angelis" - Annuncio Arcivescovo Pennacchio: Nuovo Parroco per Quartieri Marina Picena e Fonte di Mare Don Paolo Canale lascia la parrocchia della Corva; don Lorenzo Torresi lascia San Pio X per assumere l'amministratore parrocchiale in Santa Maria in Verdone e San Giovanni Battista; don Giordano De Angelis sostituirà don Lorenzo a San Pio X e Santa Maria Addolorata; don Luca Montelpare assumerà l'ufficio di vicario parrocchiale al Ss Redentore di Casette d'Ete.