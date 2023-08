Porto Sant'Elpidio: Era ai domiciliari, continuava a spacciare

I carabinieri della locale stazione hanno arrestato uno straniero 29enne, già noto per altri precedenti, che si trovava agli arresti domiciliari per detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti. I militari hanno dell’arma appurato che l’uomo stava proseguendo la sua attività di spaccio dal suo domicilio. Nel corso di un controllo su un soggetto sospetto che usciva da un condominio nella zona di Villa Baruchello, i carabinieri avevano rinvenuto 2 dosi di eroina (circa 1 grammo), contestandogli la violazione amministrativa per uso personale di stupefacente.

Grazie alle informazioni acquisite durante l’operazione, i militari sono risaliti al condominio dello spacciatore che aveva ceduto le due dosi. Coadiuviati dall’unità cinofila della Guardia di Finanza di Fermo, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell’appartamento dimora del pregiudicato straniero, già sottoposto alla detenzione domiciliare per reati analoghi, rinvenendo una modica quantità di stupefacente tipo hashish, suddiviso in dosi, un grinder per triturare lo stupefacente, un bilancino di precisione e numerosi ritagli in cellophane per confezionare le dosi. E’ scattato quindi l’arresto del pregiudicato che si trova ora rinchiuso nella casa circondariale di Fermo.

m.c.