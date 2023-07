Porto Sant'Elpidio, il Comune esce da Ali (Autonomie Locali Italiane)

Partecipazione all’Ali (Autonomie Locali Italiane), si cambia. Se con l’ex sindaco il Comune lo aveva anche presieduto essendo stato Franchellucci eletto presidente regionale di questo organismo, con l’avvenuto cambio della guardia al governo della città, il Comune ne esce del tutto. Ciarpella ha, infatti, deliberato di uscire da questa associazione (che ha sede in via delle Botteghe Oscure, a Roma) ‘risparmiando’ così, i 1600 euro annui che il Comune ha sempre versato. Stando a quanto disposto dalla giunta Ciarpella, "non si ritiene più rispondente agli obiettivi dell’amministrazione mantenere l’adesione a questa associazione. Sarà cura dell’amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, esprimere la volontà di aderire nuovamente a tale associazione". Di qui la decisione di recedere dall’adesione con decorrenza dal 1 gennaio prossimo.