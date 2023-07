Porto Sant’Elpidio: Il Sindaco Assegna Deleghe ai Consiglieri

Con proprio decreto, il sindaco Ciarpella ha assegnato le deleghe consiliari, "anche se – puntualizza – il quadro sarà completato dopo l’estate, quando coinvolgerò i consiglieri cui non è stato conferito alcun incarico specifico". Gioia Di Ridolfo curerà i rapporti con le associazioni culturali, la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico e artistico; a Giuseppe Malcangi vanno politiche sanitarie e tutela della salute; a Giorgio Marcotulli innovazione tecnologica, miglioramento della qualità della vita in ambito urbano, creazione e sviluppo delle comunità energetiche; a Nerico Mignani la sicurezza stradale; a Francesco Pacini l’organizzazione di iniziative legate alla cultura giovanile e il coordinamento per attivare il progetto dello psicologo di base per gli under 35; a Paola Pandolfi, i rapporti con le associazioni del volontariato.