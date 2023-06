Porto Sant'Elpidio, Nuova scuola primaria Collodi, si parte con la gara d'appalto

L’iter per procedere all’appalto dei lavori per la nuova scuola primaria Collodi, era stato perfezionato nel corso della precedente amministrazione. Ora, tocca alla nuova amministrazione dare seguito alla procedura per individuare la ditta incaricata dei lavori e dotare il popoloso quartiere Corva di una scuola nuova e all’avanguardia. Si tratta di un’opera molto attesa dai residenti, che finora hanno dovuto fare i conti con un edificio ormai vetusto, oggetto di interventi di somma urgenza nel post sisma 2016, e per il quale si era inizialmente prospettata la possibilità di un intervento di adeguamento sismico (che ne avrebbe ridotto la disponibilità di spazi). Solo in un secondo momento, aveva preso corpo la possibilità di realizzare un edificio scolastico ex novo, nell’area attigua all’attuale sedime. L’Ufficio speciale per la ricostruzione aveva approvato il progetto esecutivo per la scuola elementare Collodi, riconoscendo come contributo ammissibile 2,3 milioni di euro (comprensivo di tutte le spese tecniche) anche se la base d’asta dell’opera parte da 1,8 milioni di euro. Sarà la Stazione Unica Appaltante a procedere all’espletamento della gara, non attraverso un bando, ma invitando a presentare un’offerta 10 aziende sorteggiate dall’elenco provinciale degli operatori. La nuova scuola ‘Collodi’ ospiterà al piano superiore una sola sezione (5 classi), mentre al piano inferiore sono previsti spazi collettivi (mensa scolastica, palestra e un’area da utilizzare come auditorium.