Porto Sant’Elpidio promossa. Il vessillo torna dopo 5 anni

"Stamattina, il cielo è blu a Porto Sant’Elpidio" la butta sull’ilare il consigliere Giorgio Marcotulli che ha supportato da vicino l’assessore Maria Laura Bracalente, nelle procedure per raggiungere l’obiettivo. E dopo 5 anni, la Bandiera Blu torna a sventolare lungo i 7 km di costa cittadina. A Roma, a ritirare il drappo consegnato ieri dalla Fee, sono andati il sindaco Massimiliano Ciarpella e la Bracalente, col legittimo orgoglio di rientrare nel novero delle 19 località costiere marchigiane tinte di blu e, ancora di più, di essere tra le 14 nuove Bandiere Blu dell’edizione 2024. Obiettivo centrato al primo colpo per l’amministrazione Ciarpella. "Abbiamo verificato con gli uffici il possesso di tutti i requisiti per la candidatura, eccellenti sia sulla qualità delle acque che dei servizi. La città merita questo riconoscimento – il commento del sindaco Ciarpella – che appartiene a tutta la comunità e premia tutti, operatori turistici, attività commerciali, scuole e, naturalmente l’amministrazione e gli uffici". "Coroniamo un lavoro avviato sin dall’insediamento – prosegue la Bracalente –, riprendendo un percorso che si era interrotto, consapevoli di avere davanti una strada in salita, ma siamo sempre stati convinti che avremmo riconquistato la Bandiera Blu. Ce l’abbiamo fatta adoperandoci per migliorare la qualità della vita". La Bracalente sottolinea che "il riconoscimento non è solo formale. Premia un impegno costante, l’attenzione alle politiche ambientali, i servizi offerti sulla spiaggia, il livello di differenziazione dei rifiuti, la depurazione e la qualità delle acque, la mobilità sostenibile. Sono orgogliosa anche dei progetti che abbiamo proposto nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi su temi ambientali. La Bandiera Blu è un orgoglio, ma anche una responsabilità a mantenere standard elevati".

m.c.