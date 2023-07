Porto Sant'Elpidio saluta Angelo Medaglia, Cavaliere del Merito della Repubblica

Ieri, la città ha dato l’ultimo saluto ad Angelo Medaglia, 84 anni. Con la sua scomparsa, Porto Sant’Elpidio perde uno dei protagonisti assoluti del mondo del volontariato. Numerose le espressioni di cordoglio per morte di Medaglia che, come hanno ricordato i familiari, la moglie Maria Argentina, io figli Fabio e Marco, nella sua vita ha svolto molteplici ruoli e si è sempre contraddistinto per l’altruismo e la voglia di fare qualcosa di bello e utile per la comunità. Per decenni arbitro di calcio, Medaglia è stato tra i soci fondatori dell’Avis (oltre 100 le sue donazioni), dell’Aido (che ha presieduto dal 1981 al 2018). E’ stato un mastro presepista, autore di quell’originale presepe storico permanente di cui è sempre andato fiero nei 50 anni in cui lo ha gestito. Medaglia è stato anche accanto ai militi della Croce Verde, ha partecipato alla vita di numerose realtà cittadine, dall’Associazione di Quartiere Centro alla San Crispino Eventi solo per citarne alcune. "Per i suoi tanti meriti nel volontariato, è stato insignito del titolo di Cavaliere dal merito della Repubblica dal presidente Ciampi" ricorda l’amico Gaetano Pistilli. "Ci ha lasciati un campione del volontariato, un uomo che con la sua inesauribile generosità, il suo sorriso bonario, il suo attaccamento alla città, si è fatto apprezzare da tutta la comunità" le parole di commiato del sindaco Massimiliano Ciarpella che prende un impegno: "Il prossimo Natale, cercheremo di allestire un presepe degno della tua passione".

Marisa Colibazzi