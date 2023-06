Porto Sant’Elpidio, torna la rassegna ’I teatri del mondo’

La rassegna ‘Teatri delle Marche’ è una delle iniziative promosse da anni nel quartiere San Filippo, che riscuote sempre un notevole successo perché il fascino del teatro amatoriale, soprattutto se recitato in dialetto, non smette mai di attrarre e divertire il pubblico. E anche quest’anno, l’Associazione Quartiere San Filippo, in collaborazione con il Comune e con Marche Gat (Gruppi Teatrali Amatoriali), col patrocinio della Regione, ha messo a punto un cartellone di quattro appuntamenti, che prenderà il via il 9 giugno e proseguirà per tutti i venerdì del mese. Le commedie si terranno nell’anfiteatro sovrastato dalla torretta, al parco San Filippo, avranno inizio alle 21,30 e saranno ad ingresso gratuito. Si parte il 9 giugno, dunque, con ‘Tutti boni de chiacchierà’ della Compagnia Le Nuove Cappellette di Porto San Giorgio.