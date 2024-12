Porto Sant'Elpidio: uomo viola divieto di avvicinamento e minaccia moglie in Comune

Nonostante avesse a suo carico la misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti della moglie, una 30enne di Porto Sant’Elpidio, l’ha condotta in Comune per fare la separazione coniugale. Ad un certo punto, però, ricevuta una telefonata, è andato sui tutte le furie: ha iniziato a minacciare di morte la giovane elpidiense per poi mettere a soqquadro l’ufficio comunale, lanciando sedie e ogni oggetto che gli capitava a tiro.

Protagonista della scorribanda un marocchino di 32 anni residente a Porto Sant’Elpidio. Alla fine c’è voluto l’intervento dei carabinieri, che hanno riportato la calma e, dopo aver condotto il giovane nordafricano in caserma, lo hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio, minacce e violazione della misura cautelare imposta.

Il drammatico episodio si è consumato ieri mattina negli uffici comunali di Porto Sant’Elpidio, quando lui e lei si sono presentati all’impiegata addetta per effettuare una separazione consensuale. Erano da poco passate le 11,30 quando i due sono entrati nell’ufficio apposito e si sono seduti per compilare i vari moduli. Ad un certo punto è squillato il cellulare del marito, che si è momentaneamente allontanato per rispondere.

Terminata la chiamata, di cui al momento non si conosce il contenuto, è rientrato nella stanza su tutte le furie ed ha iniziato a minacciare la moglie: "Ti ammazzo, anche se vado in carcere ti ammazzo". Poi ha a cominciato a lanciare in aria sedie ed oggetti vari seminando il panico in quell’ala del Comune, tanto che un impiegato si è visto costretto a chiamare il numero unico di emergenza 112.

Nel giro di pochi attimi, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Porto Sant’Elpidio che, con non poche difficoltà, sono riusciti a calmare il 32enne per poi condurlo in caserma per l’identificazione. Hanno scoperto così che il marocchino era oggetto di un divieto di avvicinamento alla moglie per precedenti maltrattamenti in famiglia e per stalking. Così per lui, oltre alla denuncia per minacce e interruzione di servizio pubblico, è scattata la segnalazione al gip del tribunale di Fermo per la violazione della misura cautelare. Una misura che, visti i nuovi sviluppi, potrebbe essere a questo punto aggravata con la custodia in carcere.