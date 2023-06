Porto sicuro e navigabile Via ai lavori all’ingresso

Il nuovo comandante della guardia costiera di Porto San Giorgio, tenente di vascello Angelo Picone, ha emanato un’ordinanza per rendere noto che, a partire da oggi (29 giugno) e fino al 28 luglio 2023 la ditta “Carmar Sub S.r.l.” di Ancona effettuerà lavori di spostamento di sedimenti, alias sabbia, in ambito portuale mediante l’impiego dei seguenti mezzi nautici: moto-pontone denominato ’Artiglio’ e moto-pontone denominato ’Alessandra I’. Con la stessa ordinanza, per garantire la sicurezza il comandante dispone l’interdizione della zona di mare a far data dal 29.06.2023 e fino al 28.07.2023; durante lo svolgimento dei lavori negli specchi acquei interessati, per una distanza di metri 100 dagli stessi, sono vietati la navigazione, la sosta, l’ancoraggio, la pesca, la balneazione ed ogni altra attività subacquea e di superficie che possa creare intralcio ai lavori in questione.

Tutte le unità che navigano in prossimità delle zone interessate dovranno: procedere con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dai mezzi; non attraversare per nessun motivo gli specchi acquei occupati dai mezzi nautici operanti ed osservare le eventuali indicazioni che dovessero essere date dal personale delle unità medesime o dall’Autorità Marittima. L’intervento, a cui si fa riferimento, si è reso necessario in quanto i tecnici incaricati dal Comune di verificare la situazione di navigabilità all’imboccatura del porto hanno reso il seguente preoccupante responso: "Le profondità rilevate difficilmente superano i 2,60 metri e non consentono il passaggio della maggior parte delle imbarcazioni, siano esse da diporto che da pesca".

Tale situazione si è creata con le mareggiate che accumulano sabbia proprio nel canale di ingresso al porto diminuendone la profondità e di conseguenza la percorribilità. Una situazione pericolosa da sanare con urgenza e l’amministrazione comunale, di concerto con la guardia costiera ha deciso di ripristinare una sicura navigabilità pure alle imbarcazioni con un pescaggio fino a 2,80 m. Di fatto l’urgenza e l’inderogabilità dell’opera hanno obbligato ad intervenire mediante uno spostamento dei sedimenti in ambito portuale, che consiste nell’apirararli in un punto e riversarli in un altro senza mai tirarli fuori dall’acqua, mentre il dragaggio, molto più costoso e la cui esecuzione più laboriosa e lenta, il materiale viene estratto dal mare e tirato a secco. È stato calcolato che sono 3.530 i metri cubi di sedimenti da spostare per una spesa di 100.000 euro, somma a carico della Regione.

Silvio Sebastiani