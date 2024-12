Porto turistico, battaglia Comune-Marina

Comune e società Marina sempre sul piede di guerra. Il presidente della società, Renato Marconi, fa il punto del contenzioso in corso e ne approfitta per muovere pesanti critiche sulle modalità eseguite nei recenti lavori di dragaggio tanto da definirli inutili e l’investimento sprecato. Comune e società Marina concessionaria del porto turistico continuano a menarsi legnate e neppure il clima sereno e di pace del Natale sembra in grado di indurli a miti consigli. Il presidente della società, ingegnere Renato Marconi, ha parlato ieri in conferenza stampa: "La Marina sta proseguendo la gestione nonostante le attività persecutorie del Comune tese ad allontanarci indebitamente dal porto". Il riferimento è alla delibera con cui l’Ente disponeva alla Marina di astenersi da qualsivoglia attività, in presenza del decreto di decadenza della sua concessione. Per il Tar invece la Marina è legittimamente nel pieno delle sue funzioni e lo sarà fino al 14 gennaio 2025 quando è fissata al Consiglio di Stato l’udienza, chiamata a sancire o meno la validità del decreto di decadenza dalla concessione demaniale marittima della società Marina. Nel frattempo il presidente Marconi fa sapere che prosegue l’iter giudiziario della causa civile presso il Tribunale di Fermo per il rimborso del danno economico, sofferto dalla società a seguito del ritardo quarantennale nell’approvazione del piano regolatore portuale danno che assomma a decine di milioni.

Inoltre la società Marina ha presentato denuncia penale alla procura della Repubblica di Roma contestando la veridicità di documenti allegati dalla controparte al consiglio di stato contro la società. Da ultimo, dopo aver fatto presente che da oltre 40 anni svolge il mestiere di ingegnere marittimo e che sull’argomento dei dragaggi ha molto studiato, progettato ed eseguito, critica in maniera pesante quelli che sono stati eseguiti recentemente a Porto San Giorgio. Non tanto per i lavori in sé, che ritiene effettuati a regola d’arte, quanto per il periodo scelto per eseguirli e per la zona dell’arenile in cui attuare il ripascimento. Secondo lui i dragaggi vanno fatti a ridosso dell’estate e non prima dei mesi aprile maggio in quanto l’insabbiamento avviene per il 95% nei mesi tra novembre e maggio per cui le sabbie che si depositano in questo periodo in aree appena dragate renderebbero tale intervento costato più di 600.000 euro pressoché inutile. Inoltre è stato deciso di ripascere con la sabbia dragata la zona nord dell’arenile senza tener conto che il senso delle correnti è nord-Sud , la conseguenza è che questa estate la sabbia tornerà al porto.

Silvio Sebastiani