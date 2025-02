Porto turistico, decaduta la concessione

"Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla società Marina di Porto San Giorgio lo respinge e, per l’effetto conferma la sentenza impugnata" è lo stringato esecutivo con cui il Consiglio di Stato sancisce in maniera definitiva e irrevocabile la decadenza della concessione decretata dal Comune il 27 maggio 2023 nei confronti della Società Marina, gestore del porto turistico per il mancato versamento di canoni demaniali per oltre 970.000 euro e per non aver presentato una polizza fideiussoria a copertura del debito. Un tipo di sentenza questa del Consiglio di Stato che era data pressoché per scontata e conforme al deliberato del tribunale amministrativo delle Marche che aveva respinto la richiesta della società di annullare il decreto comunale di decadenza della concessione considerandolo legittimo. Con queste premesse l’aver impugnato al Consiglio di Stato quanto stabilito dal Tar è apparso il disperato tentativo di invertire l’andamento di una situazione che ormai procedeva per inerzia verso una conclusione sfavorevole alla società Marina. Tutto ha inizio quasi per caso dopo l’insediamento della nuova amministrazione comunale quando il porto è rimasto impelagato in un vortice senza uscita e sul suo nome si è sviluppato un anno di polemiche a non finire, sfociate nelle aule giudiziarie: l’uno contro l’altro armato il sindaco Valerio Vesprini e il presidente della società Marina, Renato Marconi. I loro rapporti si sono fatti sempre più tesi fino a spezzarsi del tutto senza alcuna possibilità di eventuali compromessi, essendo portatori di interessi contrapposti: il primo esattore per conto dell’erario a far pressione per la raccolta dei canoni dei concessionari, il secondo a cercare di dimostrare di aver pagato tutto ed anche di più per i canoni per cui non intendeva versare altro. Il presidente Renato Marconi faceva un po’ affidamento sulla richiesta multimilionaria presentata al Comune per il risarcimento danni per il fatto di non aver potuto fare investimenti per la mancanza di un piano regolatore regolatore. Anche questo argomento entra nella sentenza del Consiglio di Stato secondo cui la concessione ottenuta dalla Marina nel 2006 non conteneva "alcuna specifica obbligazione relativa all’approvazione entro termini prefissati di un piano regolatore che consentisse al Marina di effettuare opere portuali. Così è: la società Marina perde da ogni punto di vista mentre il Comune stravince. Ma la storia del porto non finisce qui e i sangiorgesi si augurano che come l’Araba Fenice rinasca dalle sue ceneri.

Silvio Sebastiani