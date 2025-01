Porto turistico, è arrivato il giorno del giudizio

Quale sarà la sorte del porto turistico? Una risposta in proposito potrebbe essere data oggi stesso dall’udienza del Consiglio di Stato che è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità o meno del decreto comunale di decadenza della concessione demaniale marittima in capo alla società Marina, che gestisce il porto turistico.

Non pochi i cittadini sangiorgesi che si pongono la domanda sul destino del porto preoccupati delle incertezze e delle tante polemiche che investono l’infrastruttura, che è considerata una delle migliori esistenti nel mare Adriatico e sulla quale la comunità sangiorgese faceva affidamento per lo sviluppo economico della città e del comprensorio.

Le aspettative, però sono rimaste in gran parte deluse, con il porto apparso avviarsi a rappresentare un tipico esempio di cattedrale nel deserto. Quanto mai necessaria quindi una svolta, una rinnovata gestione per un rilancio e per l’inizio a gettare le basi per il suo completamento in termini strutturali e di servizi.

Lo snodo potrebbe presentarsi oggi stesso con il pronunciamento che il consiglio di Stato farà in merito alla decadenza o meno della concessione decretata nei confronti della società Marina. Quest’ultima si è rivolta al consiglio di stato chiedendo l’annullamento della sentenza con cui il Tar ha sancito la legittimità del decreto comunale di decadenza.

Per carità tutto è possibile ma appare una richiesta quanto meno disperata. Appare difficile che i giudici annullino il decreto comunale di decadenza della concessione demaniale marittima in capo alla società Marina, Secondo il primo cittadino, Valerio Vesprini, il verdetto del Consiglio di Stato non sarà fine a se stesso ma costituirà l’inizio di un’altra storia con l’indizione di un’evidenza pubblica per l’affidamento della gestione del porto.

La gara inoltre non riguarderà solo la gestione dell’infrastruttura ma includerà anche una proposta tecnico economica per lo sviluppo e la valorizzazione dell’area portuale in linea con il piano regolatore del porto. "La gestione del nostro porto – conclude il sindaco - rappresenta una priorità per lo sviluppo della città. Il nostro intento è assicurare non solo la continuità dei servizi, ma anche una visione di lungo termine per valorizzare l’area portuale, un patrimonio di grande valore per Porto San Giorgio".

