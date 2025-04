Porto turistico, il caso dei beni amovibili

Ex cinema Excelsior e porto turistico, due delle maggiori e più complesse questioni cittadine sono da tempo, forse troppo, in standby perché i responsabili in causa non riescono a trovare una quadra condivisa. E’ in presenza di una tale situazione che è piombata, fulmine a ciel sereno, la proposta manifestata, domenica scorsa tramite il nostro giornale, dalla signora imprenditrice Paola Renzi della Marina, società ex gestore del porto turistico. E’ risaputo che la società in questione deve riconsegnare il porto entro il 24 maggio, essendo stata dichiarata decaduta la sua concessione demaniale. Deve riconsegnare tutto ad eccezione dei beni cosiddetti amovibili che le appartengono. Beni molto importanti perché senza di essi la struttura portuale non è in grado di funzionare. La società potrebbe venderli o darli in affitto al nuovo gestore dell’impianto. Secondo la proposta avanzata da Paola Renzi ai seguenti costi: 7 milioni l’acquisto di tutti o 70.000 euro mensili per tre anni l’affitto. Una proposta che ha fatto sensazione per la consistenza della cifra richiesta e non ci sono commenti da parte del comune. In ogni modo Fabio Senzacqua assessore del porto dice che la trattativa è in corso tramite i tecnici e gli avvocati incaricati e che tutto sarà pronto per il 24 maggio data fissata per la restituzione del porto, con annessi e connessi, al Comune da parte della società Marina e la decisione per ciò che riguarda i beni amovibili "Attualmente – fa anche sapere l’assessore Senzacqua – stiamo definendo l’affidamento della gestione provvisoria del porto turistico alla società partecipata Sgds Multiservizi. L’incarico le verrà formalizzata con deliberazione del consiglio comunale. Una volta nominata probabilmente toccherà ad essa ragionare con l’ex gestore per la faccenda dei beni amovibili". Da ultimo in merito all’altro importante problema cittadino dell’ex cinema Excelsior il sindaco, Valerio Vesprini rende noto che la proprietà non ha ancora firmato la convenzione e che il comune ha incaricato un avvocato di esaminare tutti gli appunti che la stessa proprietà ha mosso alla pratica relativa allo stesso ex cinema. Per i ritardi e le incertezze della vicenda Excelsir le critiche non riguardano solo il Comune ma anche la proprietà. E c’è chi comincia a sostenere che per il recupero dell’immobile forse sarebbe stato meglio provvedere con l’esproprio.

Silvio Sebastiani