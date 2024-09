Porto turistico, il Comune riscuote 700mila euro

Disposto dal Comune l’incasso per 635.486,31 euro della polizza fideiussoria che la società Marina di Porto San Giorgio ha consegnato a copertura di 970.000 euro di canoni demaniali non versati dal 2007 al 2022. Senza un attimo di tregua per la società che gestisce il porto turistico e sulla quale pende la spada di Damocle del decreto di decadenza della concessione demaniale marittima. L’Ente le aveva prescritto di versare somme dovute per circa un milione di euro entro lunedì 26 agosto, pena l’escussione della polizza fideiussoria di cui sopra. La Marina non ha rispettato l’ingiunzione sostenendo di aver già pagato tutto quanto vi era da pagare. Però al suo diniego e come aveva stabilito di fare il Comune ha ordinato l’escussione. "Un comportamento corretto e pienamente rispettoso delle norme", così lo definisce il sindaco Valerio Vesprini in una nota emessa per spiegare in maniera dettagliata i termini della complessa questione, a cominciare dalla procedura seguita: mercoledì scorso l’ufficio comunale del demanio, su indirizzo della Giunta, ha dato disposizioni per l’incasso della polizza fideiussoria, in ottemperanza anche a quanto disposto dal Tar delle Marche. Per quanto riguarda la restante somma garantita riferita alle annualità 2023 e 2024. L’Amministrazione ha ritenuto di non svincolare la polizza per garantire comunque dette somme nel rispetto a quanto stabilito dal Tar che, pronunciandosi sui ricorsi promossi dalla società Marina, ha confermato la decadenza della stessa dalla concessione demaniale marittima e precisato che: "il Comune ha titolo per escutere la polizza dall’importo di 970.516,06 euro ".

Dall’amministrazione comunale fanno sapere che: "Nell’ottica di una massima tutela dell’interesse pubblico e al fine di prevenire eventuali danni erariali, il Comune ha deciso di non procedere allo svincolo della polizza per i canoni relativi agli anni 2023 e 2024, nonché per l’imposta regionale pari a 106.359,67 euro. L’Amministrazione intende garantire la massima trasparenza e responsabilità nella gestione del patrimonio pubblico. L’incasso della polizza rappresenta infatti un atto dovuto, a tutela del credito dello Stato ma anche finalizzato a tenere indenne l’Ente e gli interessi della collettività sangiorgese da ogni qualsivoglia responsabilità in caso di inadempienza da parte di soggetti terzi".

Silvio Sebastiani