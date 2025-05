Porto turistico, la giunta col vento in poppa

Forse sarebbe stato temerario ipotizzare che la decadenza della concessione in capo alla Società Marina gestore del porto turistico potesse concludersi con il passaggio al Comune dell’infrastruttura portuale. Tuttavia sta di fatto che da quando il consiglio di stato con sentenza del 25 febbraio ha confermato la legittimità della decadenza della concessione l’amministrazione comunale ha preso in mano la situazione cominciando con il dare 90 giorni di tempo alla società Marina per sgomberare l’area e riconsegnare il porto.

Nel frattempo matura l’idea di affidare alla società partecipata Sgds Multiservizi la gestione temporanea per il tempo necessario allo svolgimento della gara pubblica per la scelta del nuovo gestore in modo da assicurare una piena continuità dei servizi fino allo svolgimento della gara di appalto. L’affidamento della gestione provvisoria alla partecipata, di cui tanto si è discusso anche polemicamente sarà formalizzato dal consiglio comunale in programma il 19 maggio. In ogni modo un incarico direttamente dipendente dal Comune dato che la Sgds Multiservizi è di sua proprietà al 100%.

Considerato che l’importanza strategica del porto illustrata e contenuta negli atti di programmazione dell’Ente fa sì che il comune non possa sottrarsi all’onere di gestione temporanea, garantendo la continuità del servizio. A tal fine l’ufficio comunale ai lavori pubblici ha predisposto il documento di indirizzo alla progettazione per un importo complessivo di 300.000 euro. Questi fondi serviranno per interventi minimi ma indispensabili a garantire la funzionalità e la sicurezza del porto, quali il ripristino di moli, banchine, attrezzature di ormeggio e servizi al pubblico come illuminazione e servizi igienici.

Tali interventi, che saranno progettati in dettaglio e realizzati solo dopo la ripresa del possesso dell’area, potranno essere finanziati con risorse derivanti dall’avanzo di amministrazione o da alienazioni. L’ex concessionario aveva presentato una proposta per la vendita o l’affitto dei beni amovibili in cinque lotti funzionali, con prezzi specifici per ciascuno. Tuttavia, il Comune ha rilevato che tale proposta, sia per la vendita che per l’affitto, mancava di indicazioni tecniche fondamentali come il numero e la tipologia dei beni, il loro stato di funzionalità e manutenzione, e le relative certificazioni. In particolare per l’affitto, i lotti proposti erano "bloccati", includendo attrezzature ritenute non necessarie per l’Ente, e il periodo minimo di tre anni era considerato eccessivamente lungo rispetto al cronoprogramma previsto per la gara pubblica.

Silvio Sebastiani