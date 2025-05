Porto turistico, la Sgds raccoglie la sfida

L’affidamento della gestione del porto turistico alla partecipata Sgds è divenuto il tema centrale della conferenza stampa che era stata convocata dal presidente della società, Giovanni Lanciotti, per presentare il consuntivo 2024 della stessa Sgds. Inevitabile il cambio di interesse a favore della decisione relativa alla gestione del porto, che è un argomento importante e ancora di stretta attualità. Nella conferenza il presidente Lanciotti è stato affiancato dal sindaco Valerio Vesprini. Entrambi convinti nel sostenere che la gestione del porto è considerata un servizio specifico, ma non è un problema insormontabile. "La società partecipata – aggiunge Lanciotti - considera l’affidamento della gestione del porto come un’ulteriore sfida e un servizio importante da acquisire. Questa mossa si inserisce in una strategia più ampia volta a potenziare la società affidandole ulteriori servizi, specialmente quelli che possono generare utili". Il sindaco Vesprini ha assicurato il forte sostegno dell’amministrazione, che intende affidare alla Sgds, servizi in house, specialmente, appunto, quelli che possono generare utili, permettendo così di sostenere servizi essenziali come la mensa scolastica. Secondo lui, l’acquisizione della gestione del distributore di carburante al porto peschereccio è un esempio di questa strategia: "E la visione è quella di una società che cresce e si struttura sempre più per servire al meglio la città".

Si è discusso anche del consuntivo della Sgds, che ha segnato un netto cambio di rotta registrando un utile di 25.000 euro dopo 2 anni in perdita. Tutti gli indici finanziari principali, dai ricavi al margine operativo lordo (Mol) e al risultato operativo (Ebit), mostrano un andamento positivo e in crescita. Questa crescita è stata possibile grazie a scelte aziendali strategiche tra cui: ottimizzazione del costo del personale, efficienza gestionale con una diminuzione del costo del personale riducendo la sua incidenza sul fatturato dal 40,7% al 36,6%, investimenti mirati nelle infrastrutture e nei servizi. L’azienda ha contribuito a rafforzare la propria presenza nei servizi pubblici: settore gas investimenti per 167394,53euro nel 2024, gestione della farmacia comunale crescita del fatturato del 4,87%. "Il 2024 – ha detto Lanciotti- segna una svolta storica per Sgds che è riuscita a ribaltare le difficoltà degli anni precedenti, trasformandole in opportunità di crescita. Tutti i dati del consuntivo sono positivi, questo si deve soprattutto al personale qualificato e impegnato. L’azienda è sana e ben organizzata su tutti i fronti per cui non ha problemi nell’assumere la gestione del porto".

Silvio Sebastiani