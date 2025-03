Porto turistico, Marina all’attacco della giunta

"La Mpsg Marina respinge al mittente le accuse e le menzogne nei suoi confronti emerse nell’assemblea pubblica svoltasi di recente nel porto peschereccio". Dopo la pausa di riflessione seguita al mancato accoglimento da parte del Consiglio di Stato della richiesta di annullare il decreto comunale di decadenza della concessione demaniale marittima, in capo alla stessa Mpsg, torna a farsi sentire il presidente della società ingegnere Renato Marconi, ferito ma non vinto dalla decisione del Consiglio di Stato e pronto a ribattere colpo su colpo con la grinta di sempre: "E’ falso che non abbiamo cercato il dialogo con il Comune: in questi anni gli abbiamo inviato otto Pec e mail di richiesta di incontro a cui non è stata data mai risposta. E’ falso che non abbiamo pagato/rateizzato i canoni. Abbiamo pagato e/o rateizzato tutto quanto richiesto dal Tar e dal Consiglio di Stato". Secondo lui la verità vera è che il Comune intende subentrare direttamente nella gestione della Marina senza avere le competenze necessarie, mettendo così a rischio il funzionamento dell’infrastruttura portuale. E lo farebbe espropriando un’impresa del settore (la Mpsg) che si è adoperata in questi anni a riportare la gestione della Marina ad un livello di qualità più che accettabile; far approvare dopo quarant’anni il piano regolatore del porto; proporre Porto San Giorgio come la cittadina avente il porto più moderno e sostenibile dell’Adriatico: "Oggi – aggiunge – la città ha deciso di tornare indietro di molti anni: come può infatti un Comune, che non riesce a gestire se stesso con i dirigenti che scappano, far credere che tutto va bene spostando l’obiettivo su una propria gestione del porto, mestiere che non ha mai fatto? Dovrebbero informare i cittadini della verità ovvero che da quando la società Mpsg andrà via il porto non sarà più operativo per molto tempo".

L’inasprimento della tensione si è manifestato anche in recenti azioni dell’amministrazione che avrebbe addirittura inviato diffide per impedire alla società di ricevere pagamenti dai clienti, provocando il rallentamento o l’arresto della corresponsione dei dovuti compensi. Un’azione che Mpsg definisce "prevaricazione istituzionale" e che potrebbe avere conseguenze anche dal punto di vista legale. In questa situazione di prevaricazione istituzionale – conclude Marconi la Marina chiede che il proprietario del bene – il Demanio dello Stato – ponga un argine all’attivismo del Comune e dei portatori di interessi privati. Noi esigiamo che si applichino le leggi dello Stato e che i cittadini e gli imprenditori vengano protetti".

Silvio Sebastiani